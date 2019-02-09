ГОРОСКОП НА 9 ЛЮТОГО

Овен
Сьогодні Овни знайдуть застосування своєї природної енергії. День схиляє до активного способу життя, сприяє поїздкам, навчання, досліджень, розширення кругозору і можливостей. Вдалий час для мандрівників, водіїв, спортсменів, бізнесменів, менеджерів. Протягом дня ви можете зробити ряд помилок, але зірки не допустять, щоб ви зазнали краху, і підкажуть дотепний вихід з ситуації. Варто бути на зв’язку з друзями або службами допомоги, активніше задіяти інформаційну підтримку.
Телець
Тельцям сьогодні необхідні такі якості, як оперативність і мобільність. Події змусять проявити більше гнучкості і кмітливості, швидше відгукуватися на зміни і реагувати на можливі загрози. Протипоказані повільність, консерватизм, упертість. Часом вам доведеться діяти не так, як вам хочеться, а так, як вимагає обстановка. Не виключено, що вам буде важко витримувати запропонований темп, і ви почнете допускати промахи. Важливо зробити з усього, що відбувається правильні висновки.
Близнюки
В цей день Близнюкам не раз прийде на допомогу природна комунікабельність, а також інтелект або ерудиція. Не завадять приятельські зв’язки в різних куточках світу. Можуть виявитися важливими такі якості, як здатність до навчання, гумор, швидка реакція. Інформованість допоможе вам використовувати вигідні варіанти співпраці і відкидати непотрібні, відбивати атаки, краще розбиратися в навчальному матеріалі, підґрунтя новин, чужої мови або психології. Є можливість порозумітися з опонентом, конкурентом.
Рак
Увагу Раків можуть поглинути рутинні клопоти або невідкладні несподівані справи. Не виключено, що іноді вам доведеться поступатися своїми переконаннями і відкладати реалізацію бажань. Поспіх, невдачі, неясність здатні призвести до дратівливості, дрібним конфліктів, непослідовності. Може бути знижений ваш особистий больовий поріг. Напружений день може чекати медиків, спортсменів і тренерів, працівників екстрених служб, співробітників іноземних фірм, власників і заводчиків домашніх тварин.
Лев
Левам зірки радять діяти у відповідності з правилом «очі бояться, а руки роблять».День підходить для активних занять. Фізичні навантаження можуть виявитися не менш корисними, ніж інтелектуальні. Краще займатися справою, яка вам подобається, дає творчий імпульс чи відчуття свободи. Напружена цікава робота допоможе забути неприємності або знайти вихід із скрутного становища. Ваш ентузіазм природним чином приверне до вас прихильників, наприклад, партнерів або учнів.
Діва
Діви схильні нервувати з будь-якого приводу і не відрізняються послідовністю, але ці якості легко нейтралізувати. Зірки радять вам направити енергію на найбільш актуальні сфери і обговорювати зі своїм близьким оточенням тільки нагальні животрепетні питання. Колеги і близькі люди навряд чи обійдуться без вашого ради або прямої допомоги, хоча часом між вами і будуть виникати розбіжності. Інтенсивна діяльність до вечора може обернутися перевтомою, бажано знайти спосіб відпочити, розслабитися.
Терези
Успіхи Ваг сьогодні залежать від енергії і маневреності. Вітаються інтенсивні різноманітні заняття, що допомагають залишатися в хорошій фізичній та інтелектуальній формі. Вона, в свою чергу, дозволить вам використовувати ще кілька вдалих шансів, що особливо важливо, якщо вони починають зникати. При інших рівних умовах, зірки радять вам зробити вибір на користь поїздки, інтенсивної тренування, активного пошуку, бурхливої дискусії на актуальну тему або іншого енерговитратного заходи.
Скорпіон
Скорпіонам день допоможе подолати лінь, позбавитися від зайвої пасивності. Захопленість може змусити вас особисто взятися за справу, яку ви доручаєте помічникам. Можлива схильність до ризикованих швидким операціях, експериментів у фінансовій сфері і бізнесі. Деякі рішення доведеться приймати на ходу. На цьому шляху буде легко помилитися, але природне чуття швидко підкаже вам, що щось не так. Можливо, ви купите або продасте щось з техніки, спорядження, інформаційних продуктів.
Стрілець
Сьогодні Стрільці не дуже дисципліновані, схильні діяти імпульсивно і необачно, за власним настроєм. Недоліки будуть викупатися сміливістю, винахідливістю і натхненням, спроможним запалити інших. Багатьох Стрільців виручить здатність ставитися з гумором до чужих і своїх промахів. Деякі Стрільці будуть не проти закрутити інтригу, чи виявляться втягнутими в неї крім волі. Це хороший день для поїздок, знайомств, інформаційного та іншого обміну, різних швидких маніпуляцій.
Козеріг
Козерогам варто бути більш спритними, щоб не завдати шкоди собі самим. Невмілі дії можуть зашкодити здоров’ю, самоповаги або репутації. Можливий прихований збиток. Не самий вдалий день, якщо ви ратуете за повну прозорість, хочете все передбачити і планувати до дрібниць. Варто уникати імпульсивності і подвійності. Стане в нагоді обачність у подорожі, у контактах з людьми іншої культури або жителями іншої країни. Нейтралізувати будь-яку загрозу допоможуть гнучкість, гумор і дружелюбність.
Водолій
Водоліям не варто відкладати реалізацію своїх бажань і пригнічувати короткочасні імпульси. Сьогодні є можливість легко і вільно зробити те, що через кілька днів стане проблемою. Можна укласти швидку угоду, проявити оригінальну ініціативу в особистому чи громадському житті. Краще не упускати момент, що дозволяє домовитися, порозумітися, чогось навчитися, заявити про себе. Багатьох Водоліїв підбадьорить можливість діяти в неформальній обстановці, спілкуватися в невимушеній дружньому тоні.
Риби
Ситуації цього дня є для Риб сигналом до бою або маркером можливої небезпеки. Не варто вибирати для спокійного повноцінного відпочинку і планомірної роботи: ваш спокій може порушити наказ начальства, невідкладна справа або інша неординарна ситуація. Емоційна нестабільність, викликана легким стресом, може затрудить розуміння обстановки і призвести до омани. Перш ніж робити висновки, варто заспокоїтися і ознайомитися з іншими думками. Не рекомендуються добровільні ініціативи.