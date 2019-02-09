ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 9 ЛЮТОГО 09.02.2019 Варто знати Комментариев нет 1263 — при Дауґавґриві (суч. Латвія) литовське військо під командуванням князя Тренети розбило лівонськиххрестоносців1648 — Богдана Хмельницького обрано гетьманом України1722 — у м. Петербурзі видано царський указ про висилку 10 тис. козаків на будівництво Ладозького каналу і 10 тис. козаків на будівництво Донського каналу.1818 — вийшли друком перші 8 томів «Истории Государства Российского» Миколи Карамзіна1849 — на території Папської області революціонери проголосили Італійську Республіку1863 — американець Елансон Крейґ запатентував вогнегасник1893 — прем’єра опери Дж. Верді «Фальстаф» (Мілан)1893 — відбувся перший у світі сеанс стриптизу (Париж, «Мулен Руж»). Арешт стриптизерки поліцією викликав заворушення в місті.1900 — Двайт Ф. Девіс заснував тенісний турнір на Кубок Девіса1904 — у Жовтому морі, поблизу порту Чемульпо, на початку російсько-японської війни відбулася битва крейсера «Варяг» і канонерки «Кореєць» з японською ескадрою1909 — у США прийняли перший закон про заборону наркотиків1918 — війська Червоної армії під командуванням М. Муравйова після п’ятиденного артилерійського бомбардування зайняли столицю Української Народної республіки Київ. Жертвами червоного терору в Києві стали кілька тисяч осіб.1918 — підписано Брестський мирний договір, згідно з яким Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія і Болгарське царство визнали УНР самостійною державою1923 — повстання холодноярців у Лук’янівській в’язниці м. Києва.1931 — російський співак Ф. Шаляпін відсудив 10 тис. франків у Радянського комерційного бюро в Парижі за піратське тиражування його пісень в СРСР1942 — у Києві гітлерівці заарештували Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, в основному членів ОУН (Мельника)1943 — В. Черчілль повідомив Й. Сталіна про підготовку відкриття другого фронту в Європі в серпні-вересні 1943 р.1945 — американо-англійські війська завершили визволення Ельзасу1945 — почалася Східно-Померанська операція радянських військ1951 — кінозірка Ґрета Ґарбо отримала американське громадянство1969 — здійснив свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнґ-74.1964 — The Beatles вперше з’явилися в прямому ефірі американського телебачення («Шоу Еда Саллівана»); шоу дивилися майже 74 млн телеглядачів1972 — відбувся перший виступ нової групи Пола Маккартні, Wings1993 — Пол Маккартні випустив сольний альбом Off the Ground Tweet Pin It Tags:9 лютого, 9 февраля, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ