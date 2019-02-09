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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 9 ЛЮТОГО

09.02.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1263 — при Дауґавґриві (суч. Латвія) литовське військо під командуванням князя Тренети розбило лівонськиххрестоносців
  • 1648 — Богдана Хмельницького обрано гетьманом України
  • 1722 — у м. Петербурзі видано царський указ про висилку 10 тис. козаків на будівництво Ладозького каналу і 10 тис. козаків на будівництво Донського каналу.
  • 1818 — вийшли друком перші 8 томів «Истории Государства Российского» Миколи Карамзіна
  • 1849 — на території Папської області революціонери проголосили Італійську Республіку
  • 1863 — американець Елансон Крейґ запатентував вогнегасник
  • 1893 — прем’єра опери Дж. Верді «Фальстаф» (Мілан)
  • 1893 — відбувся перший у світі сеанс стриптизу (Париж, «Мулен Руж»). Арешт стриптизерки поліцією викликав заворушення в місті.
  • 1900 — Двайт Ф. Девіс заснував тенісний турнір на Кубок Девіса
  • 1904 — у Жовтому морі, поблизу порту Чемульпо, на початку російсько-японської війни відбулася битва крейсера «Варяг» і канонерки «Кореєць» з японською ескадрою
  • 1909 — у США прийняли перший закон про заборону наркотиків
  • 1918 — війська Червоної армії під командуванням М. Муравйова після п’ятиденного артилерійського бомбардування зайняли столицю Української Народної республіки Київ. Жертвами червоного терору в Києві стали кілька тисяч осіб.
  • 1918 — підписано Брестський мирний договір, згідно з яким Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія і Болгарське царство визнали УНР самостійною державою
  • 1923 — повстання холодноярців у Лук’янівській в’язниці м. Києва.
  • 1931 — російський співак Ф. Шаляпін відсудив 10 тис. франків у Радянського комерційного бюро в Парижі за піратське тиражування його пісень в СРСР
  • 1942 — у Києві гітлерівці заарештували Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, в основному членів ОУН (Мельника)
  • 1943 — В. Черчілль повідомив Й. Сталіна про підготовку відкриття другого фронту в Європі в серпні-вересні 1943 р.
  • 1945 — американо-англійські війська завершили визволення Ельзасу
  • 1945 — почалася Східно-Померанська операція радянських військ
  • 1951 — кінозірка Ґрета Ґарбо отримала американське громадянство
  • 1969 — здійснив свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнґ-74.
  • 1964 — The Beatles вперше з’явилися в прямому ефірі американського телебачення («Шоу Еда Саллівана»); шоу дивилися майже 74 млн телеглядачів
  • 1972 — відбувся перший виступ нової групи Пола Маккартні, Wings
  • 1993 — Пол Маккартні випустив сольний альбом Off the Ground
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