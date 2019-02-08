ІМЕНИНИ 8 ЛЮТОГО

Федір або Теодор (також Феодо́р та Тодо́р)[1] (грец. Θεόδωρος) — чоловіче ім’я, що походить від грецького Θεόδωρος, що перекладається як «подарований Богом», «Божий дар». Церковна форма імені — Феодор
Павло — християнське чоловіче ім’я. В Україні походить через церковнослов’янське і грецьке посередництво від давньоримського когномена або від особового імені Paulus («Пауль»), утвореного від лат. paulus(«скромний», «малий»).
Ананія (івр. חנניה — «милість Господня») — чоловіче ім’я єврейського походження. Згодом ім’я трансформувалося в інші дві форми: Ананій і Анон.
Іван — поширене українське чоловіче ім’я. Запозичене з єврейської мови за посередництвом грецької та церковнослов’янської. Єврейське ім’я יוֹחָנָן Yôḥanan у буквальному перекладі означає «Ягве милостивий».
Йосип, Йосиф — християнське чоловіче ім’я давньоєврейського походження. Український варіант походить через старослов’янське посередництво від грец.Ιωσήφ — похідного від єврейського імені Йосеф (івр. יוֹסֵף — букв. ‘«буде додано, додасться»). Форма з прикінцевим «п» з’явилася внаслідок особливостей праслов’янської вимови, у якій був відсутній звук «ф». У біблійній (церковній) літературі вживається виключно форма Іосиф або Йосиф.
Петро (МФА: [pe.ˈtro]) — чоловіче особове ім’я. Походить від грецького імені Петрос (грец. πέτρος, Petros, «камінь, скеля»). Поширилося разом із християнством в країнах Європи та європейських колоніях в Африці, Азії, Америці та Австралії. До України потрапило у грецькій (римсько-візантійській) формі.
Семен, Симон, Шимон (івр. שִׁמְעוֹן, ідиш שמעון, біл. Сямён, пол. Szymon, серб. Симон, рос. Семён) — чоловіче ім’я давньоєврейського походження, означає «почутий (Богом)» (від кореня «шаман» — чути). Серед неєвреїв набуло поширення у зв’язку з прийняттям християнства.