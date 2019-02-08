У ДОБРОПІЛЛІ ВОДІЙ СКОЇВ НАЇЗД НА 8-РІЧНОГО ШКОЛЯРА

Дорожньо-транспортна пригода стала вчора близько 12.07 на одній з вулиць Добропілля. В результаті аварії постраждав 8-річний хлопчик. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, повідомляє Покровський відділ поліції.
Вчора, 7 лютого, 35-річний чоловік, керуючи автомобілем «Opel», рухався в напрямку вул. Залізнична м. Добропілля.
У цей час 8-річний школяр намагався перебігти проїжджу частину у невстановленому місці. Однак керманич легковика своєчасно не помітив дитину через припаркований праворуч автомобіль та скоїв наїзд на школяра, який несподівано з’явився на дорозі.
В наслідок наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.