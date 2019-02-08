СЬОГОДНІ ЦВК ЗАВЕРШИЛА ПРОЦЕС РЕЄСТРАЦІЇ КАНДИДАТІВ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

8 лютого відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провела Голова Комісії Тетяна Сліпачук.
Всього зареєстровано 44 кандидати на пост Президента України: Шевченко І.А., Каплін С.М., Наливайченко В.О., Скоцик В.Є., Садовий А.І., Купрій В.М., Мураєв Є.В., Гриценко А.С., Балашов Г.В., Богомолець О.В., Шевченко О.Л., Насіров Р.М., Бойко Ю.А., Ляшко О.В., Корнацький А.О., Вілкул О.Ю., Тимошенко Ю.В.,Добродомов Д.Є.,Мороз О.О., Кива І.В., Кошулинський Р.В., Данилюк О.В., Тарута С.О., Смешко І.П., Богословська І.Г., Зеленський В.О., Габер М.О., Дерев’янко Ю.Б., Безсмертний Р.П., Бондар В.В., Носенко С.М., Кривенко В.М., Кривонос С.Г., Ригованов Р.О., Тимошенко Ю.В., Новак А.Я., Журавльов В.М., Порошенко П.О., Кармазін Ю.А., Литвиненко Ю.Л., Ващенко О.М., Петров В.В., Гнап Д.В., Соловйов О.М.
Відділ взаємодії із засобами масової інформації
Секретаріату Центральної виборчої комісії