РЯТУВАЛЬНИКИ ПОКРОВСЬКА ПОПЕРЕДЖАЮТЬ ПРО БЕЗПЕКУ НА ЛЬОДУ

Попри численні заклики рятувальників 9 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області, навіть в умовах небезпечних перепадів температурних показників, громадяни Покровська, Мирнограда та Покровського району продовжують відвідувати вкриті кригою водойми і тим самим, наражають своє життя на небезпеку.
Про наслідки такого ставлення до власної безпеки свідчить красномовна статистика: вже 29 людських життів забрала вода з початку 2019 року на водоймах країни.
Тому, щоб зберегти своє здоров’я чи навіть врятувати житія, слід пам’ятати наступне:
-перш ніж ступити на лід, дізнайтесь про товщину льодового покриву на водоймі, виходити на лід можна лише тоді, коли Його товщина досягне 7 см; для влаштування ковзанки — не менше 10-12 см; масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше, ніж 15 см; масове катання 25 см;
-виходити на лід і йти по ньому безпечніше там, де вже пройшли люди (по їх слідах
чи стежках). Якщо на лід виходите першим, необхідно розглянути чи не просів лід,
бо він завжди тонший там. де впадають теплі стічні води промислових підприємств, ростуть куші й очерет, де швидка течія та б’ють джерела;
-робити лунки для риболовлі варто робити на безпечній відстані одне від одного;
-обов’язково майте при собі міцну мотузку завдовжки 4.5 — 20 метрів з петлею на одному кінці та півкілограмовим вантажем — на іншому, два цвяхи або ніж, які допоможуть вибратися на лід, якщо раптом провалитеся. Не виходьте на лід поодинці і у нічний час. Вирушаючи рибалити, попереджайте рідних куди йдете;
-перші кроки треба робити не відриваючи ноги від льоду, при переході по льоду необхідно Йти один за одним на відстані 5-6 метрів та бути готовим надати необхідну допомогу людині, яка йде попереду;
-слід особливо обережно спускатися з берега, тому що лід може не щільно з’єднуватися із сушею, можливі тріщини, під льодом може бути повітря;
-слід остерігатись місць, де лід покритий снігом. Сніг, який покрив лід, діє як ковдра, під снігом лід наростає повільно. Іноді буває так. що по всій водоймі товщина відкритого льоду становить 10 см, а під снігом усього 3 см;
-забороняється збиратися на льоду великими групами в одному місці;
-категорично забороняється вживати до та під час відпочинку на льоду алкогольні напої чи інші наркотичні або психотропні речовини.
9 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області вкотре закликає вас утриматися від прогулянок по тонкій кризі у період відлиги та зважати на гідрологічну ситуацію на водоймах країни!