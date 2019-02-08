РЯТУВАЛЬНИКИ ПОКРОВСЬКА ЗАКЛИКАЮТЬ ДО ОБЕРЕЖНОГО ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ У ПОБУТІ

Взимку природнім чином навколишнє середовище створює умови, які змушують нас збільшити навантаження на електромережі. Похмуре небо, короткий світловий день та холод провокують потребу в тривалому освітленні будинків , використанні обігрівальних електроприладів, що є потенційно небезпечними для наших електромереж, технічний стан яких не завжди дозволяє забезпечити працездатність при підключенні багатьох приладів-споживачів.
На території міст Покровськ, Мирноград та населених пунктів Покровського району протягом 2018 року через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електрообладнання сталося 39 пожеж, що на 44,4% перевищує показники 2017 року (27 пожеж), внаслідок чого загинула 1 особа.
З метою збереження здоров’я, життя, житла та майна вас, ваших близьких та оточуючих 9 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області закликає:
— Провести зовнішній огляд розеток, патронів освітлювальних приладів. Наявність оплавлень та закопчень на корпусі свідчить про примикання контактних елементів до корпусу вироба.
— Не використовувати в побуті саморобні чи несертифіковані подовжувачі, не перевантажувати подовжувачі підключенням обігрівальних приладів, електрочайників, електропечей, пральних машин, тощо.
— Обладнати розподільчі автоматичними вимикачами,