ПРОКУРАТУРА ДОНЕЧЧИНИ ОБРАЛА ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД ЧОЛОВІКУ, ЯКИЙ СПРИЧИНИВ ДТП НА ТРАСІ МАР`ЇНКА-КУРАХОВЕ

Вчора, 7 лютого, Приморський районний суд Мариуполя задовольнив клопотання прокуратури Донецької області та обрав запобіжний захід чоловіку, який спричинив ДТП на трасі Мар’їнка-Курахове.
Суд обрав водію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Чоловік обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) КК України.
Щонайменше наступні 60 діб підозрюваний проведе за гратами.
Нагадаємо, 5 лютого, приблизно о 10:00, 39-річний водій автомобіля «Chevrolet Lacetti», здійснюючи обгін транспорту, який рухався у попутному напрямку по автодорозі Мар’їнка-Курахове, не переконався у безпечності маневру та допустив зіткнення з автомобілем «Daewoo Lanos».
Внаслідок ДТП та пожежі, яка сталась у салоні, водій та три пасажири «Daewoo Lanos» загинули на місці. Також спричинено смертельні травми двом з чотирьох пасажирів «Chevrolet Lacetti». Водій останнього зазнав незначних травм.
Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.