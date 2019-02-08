КРИМІНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ДОНЕЧЧИНИ ПІДВЕЛА ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗА 2018 РІК

Вчора, 7 лютого, на базі Покровського відділу поліції відбулась робоча нарада з підведення підсумків роботи за минулий рік підрозділів кримінальної поліції.
Начальники УОТЗ, УОС, УПН, УБЗПТЛ, УСР виступили перед присутніми, озвучили загальні проблемні питання, а також кожного підрозділу та надали поради щодо усунення недоліків у роботі.
Так, за підсумками 12 місяців 2018 року продовжує відмічатися позитивна динаміка щодо зниження зареєстрованих кримінальних правопорушень у порівнянні з аналогічним періодом. У минулому році розкрито 84 вбивства, 146 фактів спричинення тяжких тілесних ушкодження, 70 розбоїв, 288 грабежів, більше 4 тисяч крадіжок чужого майна, 100 фактів незаконного заволодіння авто-мототранспортом.
За звітний період відкрито 501 кримінальне провадження, передбачене ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами»», із незаконного обігу вилучено -236 одиниць вогнепальної зброї, 118 784 боєприпасів та 197,479 кг вибухових речовин.
Правоохоронці активно протидіють злочинам у сфері незаконного обігу наркотичних речовин. 1 412 особам повідомлено про підозру за правопорушення пов’язані з незаконним обігом наркотичних та психотропних речовин. Правоохоронцями з незаконного обігу вилучено 121,286 кг наркотиків. Вартість вилученої наркосировини за цінами «чорного» ринку становить 5,1 млн. гривень.
Викриття учасників незаконних збройних формувань є одним з пріоритетних напрямків роботи співробітників кримінальної поліції Донеччини. Впродовж минулого року викрито 320 колишніх найманців та посібників терористів.
В результаті проведених заходів співробітниками відділень кримінальної поліції за 12 місяців 2018 року задокументовано та припинено діяльність 17 організованих злочинних угрупувань.
Також 7 найкращих працівників кримінальної поліції були відзначені та нагороджені почесними грамотами за сумлінне виконання службових обов’язків, протидію незаконним збройним формуванням та вагомий внесок у справах по боротьбі зі злочинністю, захисту прав і свобод громадян.
«Я прошу всіх й надалі з усією відповідальністю ставитись до виконання своїх безпосередніх службових обов’язків, щоб кожен пересічний громадянин знав, що поліція завжди прийде на допомогу, кожен злочин буде розкрито, а злочинець відповідно до українського законодавства буде покараний», — підсумував начальник управління карного розшуку поліції Донецької області Павло Свір.