ДО УВАГИ ВЛАСНИКАМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ІНОЗЕМНОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ!

Громадяни, власники транспортних засобів з іноземною реєстрацією, звертаємо Вашу увагу, що 22 лютого 2019 року закінчується дія пільгового режиму оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів із застосуванням коефіцієнту 0,5. При цьому, податкова знижка може бути застосована при оформленні громадянином лише одного легкового транспортного засобу.
Для спрощення відстеження часу, що залишився до встановленої дати, на головному веб-порталі ДФС створено нагадування.
ДФС акцентує увагу, що з 23 лютого 2019 року акцизний податок стягується у повному обсязі.
Для економії Вашого часу, слід пам’ятати, що митне оформлення, зазначених вище транспортних засобів, здійснюється будь-яким, органом доходів і зборів на всій митній території України з пред’явленням їх такому органу.
В Донецькій митниці ДФС діють дев’ять місць (митних постів), де можна здійснити митне оформлення. Адреси та реквізити конкретних місць оформлення можна знайти на суб-сайті територіальних органів ДФС у Донецькій області або на сайті ДФС.
Крім того, на митному посту «Маріуполь спеціалізований» Донецької митниці ДФС, який розташовано за адресою: м.Маріуполь, вул. Купріна, 10 створено консультаційний пункт для громадян з питань практичного застосування вимог Митного кодексу України, з урахуванням змін, внесених Законом України від 08 листопада 2018 року№ 2612-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» та Постанови №1077.
Консультації з вищезазначеного питання можна отримати також за телефонами «гарячої лінії»:
050-045-50-90, 098-964-75-88