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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 8 ЛЮТОГО

08.02.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1587 — після 19 років ув’язнення у замку Фотерінгей за звинуваченням у змові проти королеви Англії Єлизавети Iстрачена колишня шотландська королева і претендентка на англійський престол Марія Стюарт
  • 1600 — суд інквізиції виніс смертний вирок Джордано Бруно
  • 1627 — перше письмово зафіксоване застосування у гірництві вибухової технології.
  • 1724 — імператор Петро I видав указ про заснування Російської академії наук
  • 1807 — біля прусського міста Прейсиш-Ейлау відбулась франко-російська битва за участю майже 150 тисяч чоловік
  • 1879 — інженер Сенфорд Флемінґ вперше запропонував розподілити земну кулю на 24 часові пояси
  • 1885 — опубліковане перше оповідання Бернарда Шоу
  • 1914 — у Монреалі створили українське видавництво «Новий Світ»
  • 1915 — у Лос-Анджелесі відбулася прем’єра фільму Девіда Ґріффіта «Народження нації», включеного згодом до списку 100 найкращих фільмів усіх часів і народів
  • 1916 — у Цюриху (Швейцарія) група поетів оголосила про появу нової мистецької течії — дадаїзму
  • 1928 — перша передача телесигналу через океан — із Лондона до Нью-Йорку
  • 1969 — відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747 (зараз найбільший — Аеробус A380)
  • 1964 — Beatles прибули в аеропорт «Кеннеді» й Америку охопила хвиля бітломанії
  • 1965 — у Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні
  • 1972 — у лондонському Альберт-холі відмінили концерт Френка Заппи та Mothers of Invention, бо деякі їхні пісні були визнані непристойними
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном
  • 1997 — у Києві була створена партія Християнсько-Народний Союз, яку в 2003 році було переіменовану на Християнсько-Демократичний Союз
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