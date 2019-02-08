ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 8 ЛЮТОГО 08.02.2019 Варто знати Комментариев нет 1587 — після 19 років ув’язнення у замку Фотерінгей за звинуваченням у змові проти королеви Англії Єлизавети Iстрачена колишня шотландська королева і претендентка на англійський престол Марія Стюарт1600 — суд інквізиції виніс смертний вирок Джордано Бруно1627 — перше письмово зафіксоване застосування у гірництві вибухової технології.1724 — імператор Петро I видав указ про заснування Російської академії наук1807 — біля прусського міста Прейсиш-Ейлау відбулась франко-російська битва за участю майже 150 тисяч чоловік1879 — інженер Сенфорд Флемінґ вперше запропонував розподілити земну кулю на 24 часові пояси1885 — опубліковане перше оповідання Бернарда Шоу1914 — у Монреалі створили українське видавництво «Новий Світ»1915 — у Лос-Анджелесі відбулася прем’єра фільму Девіда Ґріффіта «Народження нації», включеного згодом до списку 100 найкращих фільмів усіх часів і народів1916 — у Цюриху (Швейцарія) група поетів оголосила про появу нової мистецької течії — дадаїзму1928 — перша передача телесигналу через океан — із Лондона до Нью-Йорку1969 — відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747 (зараз найбільший — Аеробус A380)1964 — Beatles прибули в аеропорт «Кеннеді» й Америку охопила хвиля бітломанії1965 — у Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні1972 — у лондонському Альберт-холі відмінили концерт Френка Заппи та Mothers of Invention, бо деякі їхні пісні були визнані непристойними1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном1997 — у Києві була створена партія Християнсько-Народний Союз, яку в 2003 році було переіменовану на Християнсько-Демократичний Союз Tweet Pin It Tags:8 лютого, 8 февраля, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ