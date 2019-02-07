ІМЕНИНИ 7 ЛЮТОГО

Григорій — християнське чоловіче ім’я. Походить із грец. Γρηγόριος, утвореного від грец. γρήγορος — «уважний», «зосереджений», «зібраний»). До української потрапило через старослов’янське посередництво (Григории, Григоріи), прийняті в більшості європейських мов форми походять через посередництво лат.Gregorius.
Пилип — українське ім’я, народна форма канонічного Филип. Зменшені форми — Пилипко, Пилипонько, Пилипчик, Пилипцьо, Пилипок, Пилипець.
Олександр, Олександер — чоловіче українське особове ім’я грецького походження. В перекладі з давньогрецької означає «захисник людей». Широку популярність здобуло здебільшого на території в України, де входить до першої п’ятірки найбільш вживаних імен, водночас корінь імені є одним з найпоширеніших у світі. Еквівалентом імені Олександр серед інших слов’янських народів — Александ(а/е)р.
Володимир — слов’янське чоловіче особове ім’я. Поширене серед слов’янських народів, після канонізації Володимира Святого стало канонічним православним, а також католицьким ім’ям.
Віталій (від лат. vitalis — життєвий, життєздатний, той що дає життя) — чоловіче ім’я.
Дмитро (грец. Δημήτριος) — чоловіче ім’я, пов’язане з ім’ям Деметри, богині землі й родючості із давньогрецької міфології. Перекладається приблизно так: «Той, хто належить Деметрі». Слов’янізована форма грецького імені Деметріус