«Є-МАЛЯТКО»: УКРАЇНЦІ ЗМОЖУТЬ ОТРИМУВАТИ ВСІ ПОСЛУГИ, ПОВ`ЯЗАНІ З НАРОДЖЕННЯМ ДИТИНИ, ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

Вчора, 6 лютого, Кабінет Міністрів України схвалив законопроект, спрямований на створення сприятливих умов для отримання послуг, пов’язаних з народженням дитини. Це один з кроків, які здійснює Уряд для підтримки народжуваності в країні та відповідального батьківства.
Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.
Вже кілька років поспіль уряд здійснює дебюрократизацію соціальних послуг. Зокрема, вже зараз в кожному пологовому будинку за спрощеною процедурою можна отримати свідоцтво про народження дитини впродовж 24 годин (за минулий рік нею скористались 162 тисячі громадян), зареєструвати місце її проживання (73 тисячі немовлят вже були зареєстровані таким чином), оформити в онлайн режимі отримання соціальної допомоги при народженні дитини.
Зараз уряд пропонує об’єднати процедуру отримання всіх послуг, пов’язаних з народженням дитини, в одному сервісі — «Електронне малятко», і підготував відповідний законопроект.
Завдяки системі «Е-малятко» кожна сім’я зможе вдома через свій електронний кабінет подати одну уніфіковану заявку на отримання всіх послуг. Після її опрацювання різними службами громадянин отримає один витяг, один електронний документ. Ходити в різні установи буде не потрібно.
В разі якщо громадянин захоче отримати всі ці документи в паперовому вигляді, він зможе зробити це в пологовому або в ЦНАПах.