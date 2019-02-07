7 лютого відзначають день святителя Григорія Богослова, якого вважають одним з прабатьків християнства, який жив у III столітті нашої ери. У народі говорили, що настав Григор’єв день або прийшов Григорій-зимоуказник. Саме по погоді 7 лютого передбачали погоду в наступному році. Також 7 лютого робили добрі справи — вважалося, що в цей день вони обов’язково повернуться людині. Однак важливо було робити добру справу потайки, оскільки Богу все видно, а хвастощі 7 лютого не вітається.
Народні прикмети на 7 лютого
- Якою буде погода до обіду, такою буде грудень. По погоді після обіду судили про лютому наступного року
- Сніг випав в день Григорія — чергова зима прийде нескоро
- Якщо синиці 7 лютого весело щебечуть на подвір’ї — чекай сильних морозів
- Яким є день 7 лютого до полудня, таким буде грудень і січень наступного року. Після полудня можна побачити, яким буде січень та лютий
- Сильний снігопад — прикмета того, що буде рання осінь
- Чим більше добрих справ зробиш у цей день, тим більше шансів на порятунок душі після смерті. Але не можна хвалитися добрими справами, інакше вони не зарахуються. До того ж, вважалося, що таким чином можна наврочити сім’ю.
- Варто бути обережніше зі словами — вважається, що все, сказане 7 лютого, збувається
- Не можна 7 лютого стригти нігті, плюватися і стригти волосся
- Якщо плюнув на землю, краще повернутися назад — прикмета свідчить, що шляхи не буде
- Розлили 7 лютого молоко — чекайте радісну звістку зовсім скоро
- Якщо корови і кози 7 лютого сплять, звернувшись до вхідних дверей рогами, значить, їх наврочили
- Якщо 7 лютого подарувати жінці квіти — це на щастя
- Торговці заготовляли шматочки цукру і весь день носили з собою, щоб торгівля була вдалою. Казали: «Вогнище-вогонь, мого цукру не чіпай. А чіпай людей, поворуши. За товаром їх пішли. В ім’я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь»