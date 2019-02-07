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ПРИКМЕТИ НА 7 ЛЮТОГО

07.02.2019 Цікаво знати Комментариев нет

7 лютого відзначають день святителя Григорія Богослова, якого вважають одним з прабатьків християнства, який жив у III столітті нашої ери. У народі говорили, що настав Григор’єв день або прийшов Григорій-зимоуказник. Саме по погоді 7 лютого передбачали погоду в наступному році. Також 7 лютого робили добрі справи — вважалося, що в цей день вони обов’язково повернуться людині. Однак важливо було робити добру справу потайки, оскільки Богу все видно, а хвастощі 7 лютого не вітається.

Народні прикмети на 7 лютого

  1. Якою буде погода до обіду, такою буде грудень. По погоді після обіду судили про лютому наступного року
  2. Сніг випав в день Григорія — чергова зима прийде нескоро
  3. Якщо синиці 7 лютого весело щебечуть на подвір’ї — чекай сильних морозів
  4. Яким є день 7 лютого до полудня, таким буде грудень і січень наступного року. Після полудня можна побачити, яким буде січень та лютий
  5. Сильний снігопад — прикмета того, що буде рання осінь
  6. Чим більше добрих справ зробиш у цей день, тим більше шансів на порятунок душі після смерті. Але не можна хвалитися добрими справами, інакше вони не зарахуються. До того ж, вважалося, що таким чином можна наврочити сім’ю.
  7. Варто бути обережніше зі словами — вважається, що все, сказане 7 лютого, збувається
  8. Не можна 7 лютого стригти нігті, плюватися і стригти волосся
  9. Якщо плюнув на землю, краще повернутися назад — прикмета свідчить, що шляхи не буде
  10. Розлили 7 лютого молоко — чекайте радісну звістку зовсім скоро
  11. Якщо корови і кози 7 лютого сплять, звернувшись до вхідних дверей рогами, значить, їх наврочили
  12. Якщо 7 лютого подарувати жінці квіти — це на щастя
  13. Торговці заготовляли шматочки цукру і весь день носили з собою, щоб торгівля була вдалою. Казали: «Вогнище-вогонь, мого цукру не чіпай. А чіпай людей, поворуши. За товаром їх пішли. В ім’я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь»
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