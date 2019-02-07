МИТНИКИ ДОНЕЧЧИНИ СПРЯМУВАЛИ ДО БЮДЖЕТУ БІЛЬШЕ 2 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ ЗА РОЗМИТНЕННЯ АВТІВОК

Протягом четвертого тижня 2019 року в Донецькій митниці ДФС оформлено 29 автівок на єврономерах, завдяки чому бюджет країни поповнився більше, ніж на 1,9 млн гривень.
Всього впродовж 2019 року в митниці здійснено оформлення 66 таких авто, за розмитнення яких їх
власники сплатили більше 4,3 млн грн податків. Слід відмітити, що з початку року відстежується тенденція поступового зростання кількості оформлених транспортних засобів вказаної категорії.
Нагадаємо, що відповідно до Закону України про Державний бюджет на 2019 рік, митні платежі, отримані від легалізації транспортних засобів з іноземною реєстрацією, спрямовуються на фінансування виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій.
Звертаємо увагу власників авто на єврономерах! Менше місяця залишилось до дати закінчення пільгового режиму розмитнення. В Донецькій митниці ДФС діють дев’ять місць (митних постів), де можна здійснити митне оформлення таких автівок.