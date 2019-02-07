МАШИНІСТ ЕЛЕКТРОВОЗУ ДП «СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ» ПОСТАНЕ ПЕРЕД СУДОМ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ

Селидівським відділом Красноармійської місцевої прокуратури погоджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно машиніста електровозу підземної дільниці шахтного транспорту ВП «Шахта Україна» державного підприємства «Селидіввугілля».
Про це повідомляє прокуратура Донецької області.
Під час досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2016 року 36-річний машиніст, всупереч правилам безпеки, допустив пересування до місця виконання робіт електровозу разом з гірником в кабіні, яка не була обладнана місцем для перевозки пасажира.
Під час проїзду по одній з ділянок з відсутнім технологічним зазором між крайньою кромкою електровозу і водовідливним трубопроводом, 22-річний гірник зачепився спецодягом за виступаючу частину трубопроводу. Чоловіка витягло з кабіни та затиснуло між електровозом та трубопроводом, внаслідок чого він отримав тяжкі травми.
Дії машиніста кваліфіковано за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримуватися, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров`ю потерпілого) КК України.
На даний час розслідування завершено. Обвинувачуваному загрожує штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.