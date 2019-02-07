ЗАСТУПНИК МЕРА ТА ПОСАДОВЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКРАДИ ПОПАЛИСЯ НА ОТРИМАННІ ХАБАРА

Заступник міського голови та посадові особи міської ради міста Українська попалися на отриманні хабара. Про це повідомляється на сторінці операції Об`єднаних сил у Фейсбуці.
Прокурорами військової прокуратури Об’єднаних сил спільно із оперативними працівниками УЗЕ в Донецькій області та слідчими СУ ГУНП в Донецькій області в ході досудового розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задокументовано отримання заступником міського голови міста Українська та посадовими особами міської ради Українська неправомірної вигоди в розмірі 6 000 гривень.
За ці гроші посадовці обіцяли організацію розгляду та позитивне вирішення звернення фізичної особи-підприємства щодо розміщення тимчасової споруди на території міста.
Отримавши грошові кошти, посадовці розділили їх між собою, після чого їх було затримано.
На даний час проводяться обшуки в службових приміщеннях Української міської ради, в ході яких вже знайдено частину предмету неправомірної вигоди в сумі 4 800 гривень, а також вилучається службова документація щодо розгляду звернення підприємця.
Після завершення слідчих дій посадовці будуть затримані в порядку ст. 208 КПК України.