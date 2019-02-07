ГОРОСКОП НА 7 ЛЮТОГО

ОВЕН
Ви сьогодні ризикуєте зробити якусь помилку, яка позначиться чітко на Вашій роботі, і Ви втратите підтримку з боку деяких колег.
ТЕЛЕЦЬ
Прислухайтеся до поради, який Вам дасть один давній друг. Не поспішайте з прийняттям важливих для особистого життя рішень. Ви можете не правильно зрозуміти натяки своєї другої половини.
БЛИЗНЮКИ
Ваш день пройде в повному спокої і гармонії з собою. Ви зовсім не будете відчувати напругу, яка переслідувала Вас вже кілька днів поспіль. До самого вечора Ви будете в спокійному спокої.
РАК
Ще з ранку Ви прокинетеся без настрою і ніякого логічного пояснення цьому не буде. Ви не зможете ні на чому сконцентруватися і виконати будь-яку роботу. І так пройде весь день.
ЛЕВ
Намагайтеся стримувати свої емоції. Сьогодні Ваш знайомий ненароком зачепить почуття Вашої другої половини і Вам це зовсім не сподобається. Але Вам не можна псувати відносини з цією людиною, адже це один Вашої пасії.
ДІВА
Більшу частину дня Ви проведете на дивані. Це буде той самий довгоочікуваний вихідний, про який Ви так довго мріяли. Просто весь день лежати і абсолютно нічого не робити. Але вечір Вас наздоженуть несподівані плати.
ТЕРЕЗИ
Вас планують підвищити. А все тому, що Ви вмієте вчасно і правильно зробити пару компліментів в сторону начальства. Але будьте обережні, адже не всіх колег влаштовує Ваша кандидатура.
СКОРПІОН
У Вашої компанії з’явиться людина, яка не зовсім радісно сприйме новина про зміни у Вашому житті. Не всі готові розділяти з Вами Ваше щастя. Можливо, варто почекати з одкровеннями.
СТРІЛЕЦЬ
Сьогодні в Вашому житті дуже важливий день. Вас чекає несподіваний поворот, який приведе вас до таких думок, що змінять Ваше життя.
КОЗЕРІГ
Вам варто припинити хвилюватися про Ваш минулому і зробити великий крок до Вашого майбутнього. яке стоїть у Вас за дверима, але Ви неї не відкриєте.
ВОДОЛІЙ
Без скандалу сьогодні не обійдеться. Один Ваш друг ніяк не зможе промовчати в одній ситуації і це запустить в Вас нереальну злість, яку контролювати Ви ніяк не зможете.
РИБИ
Після такого насиченого місяця — Вам складно буде нічого не робити. Ви намагатиметеся знайти собі заняття, але нічого не буде займати занадто багато Вашого часу.