ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 7 ЛЮТОГО 07.02.2019 Варто знати Комментариев нет 1483 — відомий український вчений Юрій Дрогобич у Римі в Ехуаріуса Зільбера видав книгу «Прогностична оцінка поточного 1483 року» (Iudicium pronosticon Anni M.cccc.lxxxiii), яка є першою відомою друкованою книгою українського автора.1831 — польський Сейм затвердив червоно-білий прапор як національний1889 — американець Герман Голлеріт (Herman Hollerit; 1860–1929) запатентував першу електричну обчислювальну машину1906 — сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал біди (замість коду CQD, який раніше використовували на суднах)1940 — Гетті МакДеніел стала першою негритянкою, нагородженою «Оскаром» — за роль другого плану у фільмі «Розвіяні вітром». Того дня «Розвіяні вітром» отримали загалом 8 «Оскарів»1968 — пісня групи Beatles Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band отримала премію «Ґреммі» (Grammy)1992 — Республіка Бенін визнала незалежність України2010 — відбувся другий тур президентських виборів в Україні, на яких переміг Віктор Янукович. Tweet Pin It Tags:7 лютого, 7 февраля, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ