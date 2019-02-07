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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 7 ЛЮТОГО

07.02.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1483 — відомий український вчений Юрій Дрогобич у Римі в Ехуаріуса Зільбера видав книгу «Прогностична оцінка поточного 1483 року» (Iudicium pronosticon Anni M.cccc.lxxxiii), яка є першою відомою друкованою книгою українського автора.
  • 1831 — польський Сейм затвердив червоно-білий прапор як національний
  • 1889 — американець Герман Голлеріт (Herman Hollerit; 1860–1929) запатентував першу електричну обчислювальну машину
  • 1906 — сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал біди (замість коду CQD, який раніше використовували на суднах)
  • 1940 — Гетті МакДеніел стала першою негритянкою, нагородженою «Оскаром» — за роль другого плану у фільмі «Розвіяні вітром». Того дня «Розвіяні вітром» отримали загалом 8 «Оскарів»
  • 1968 — пісня групи Beatles Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band отримала премію «Ґреммі» (Grammy)
  • 1992 — Республіка Бенін визнала незалежність України
  • 2010 — відбувся другий тур президентських виборів в Україні, на яких переміг Віктор Янукович.

 

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