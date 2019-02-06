50 ТИСЯЧ ВІД ПЕРЕСЕЛЕНЦЯ: 42-РІЧНА ЖІНКА ПРОТЯГОМ 10 МІСЯЦІВ ВИТРАЧАЛА ЧУЖІ КОШТИ

Під процесуальним керівництвом Великоновосілківського відділу Красноармійської місцевої прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно) КК України.
Як повідомляє прес-служба
прокуратури Донецької області, у ході досудового розслідування було встановлено, що в січні 2018 року 42-річна мешканка м. Мар’їнки Мар’їнського району отримала від переселенця з м. Донецька банківську картку з пін-кодом, на яку йому мали поступати страхові виплати, при
цьому пообіцявши знімати ці кошти з картки та передавати йому.
Однак замість того, щоб виконати свою обіцянку, жінка, користуючись тим, що чоловік періодично виїжджав приглядати за своїм житлом на непідконтрольну українській владі територію, де не міг самостійно перевіряти баланс на картці, протягом 10 місяців витрачала нараховані переселенцю грошові кошти на власні потреби, вводячи чоловіка в оману про начебто ненадходження грошей на його рахунок.
Таким чином зловмисниця заволоділа грошовими коштами довірливого «клієнта» на загальну суму майже 50 тис грн. На даний час їй повідомлено про підозру у скоєнні зазначеного кримінального правопорушення.