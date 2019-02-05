МІЖ МАР`ЇНКОЮ ТА КУРАХОВИМ СТАЛАСЯ СТРАШНА ДТП: Є ЗАГИБЛІ ТА ПОСТРАЖДАЛІ

Сьогодні, 5 лютого, об 11:05 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася між м. Мар’їнка та м. Курахове. За вказаною адресою негайно виїхали чергові відділення 7-го Державного пожежно-рятувального загону.
На місці події рятувальники з’ясували, що сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів, один з яких загорівся. Вогнеборці негайно приступили до гасіння пожежі.
В результаті події на місці загинуло 5 людей, ще 3 постраждали (в автомобілі Daewoo Lanos — 4 загиблих, в автомобілі CHEVROLET Lacetti — 1 загиблий та 3 постраждалих).
Постраждалих було госпіталізовано до Курахівської міської лікарні. На жаль, один із постраждалих помер у лікарні.
Вогнеборці локалізували займання автівки об 11:20 та ліквідували об 11:27.
Від Головного управління залучалось 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.