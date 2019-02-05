В.О МІНІСТРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УЛЯНУ СУПРУН ВІДСТОРОНИЛИ ВІД ЗАЙМАНОЇ ПОСАДИ

В. о. міністра охорони здоров’я України Уляну Супрун відсторонили від виконання своїх обов’язків. Відповідне рішення Окружного адміністративного суду міста Києва опубліковав на своїй сторінці у Facebook лідер однієї з політичних партій.
У постанові суда наголошується, що позивач в особі одного з народних депутатів України у клопотанні посилається на очевидну протиправність дій Супрун на посаді виконуючого обов’язки міністра охорони здоров’я України, оскільки її призначення на зазначену посаду в установленому порядку компетентним органом здійснено не було. Суд погодився з цим твердженням і прийняв відповідне рішення.
«Заборонити першому заступнику міністра охорони здоров’я Супрун Уляні вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров’я України, передбачених зокрема, але не виключно, положеннями статті 44 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та пунктом 10 Положення про Міністерство охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, статті 8 Закону України» Про центральні органи виконавчої влади», а, якою вона не була наділена в порядку, передбаченому підпунктом 14 пункту 10 про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25 березня 2015 року №267, та пункту 1 постанови Кабінету міністрів України «Про порядок виконання обов’язків міністра у разі його тимчасової відсутності «від 17 липня 2003 року №1096», — йдеться у ньому.
У МОЗ заявили, що дізналися про рішення суду з новин у ЗМІ. За інформацією від прес-служби відомства, Міністерство почало консультації з юристами.
У свою чергу міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко заявив, що Уряд буде оскаржувати рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо Супрун.