12 ЛЮТОГО ВІДБУДЕТЬСЯ ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВИ ПОКРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

12 лютого 2019 року о 9:00 за адресою: пл. Шибанкова, 11, приміщення зали засідань Покровської райдержадміністрації 4 поверху, відбудеться публічний звіт голови Покровської райдержадміністрації. Метою публічного звіту є інформування громадськості про підсумки діяльності Покровської райдержадміністрації у сфері економічного розвитку району, надання соціальних послуг в галузях освіти, охорони здоров’я, підтримки сім’ї, дітей та молоді, культури і спорту, вирішення питань ВПО, житлово-комунального господарства, земельних відносин, та інше, за підсумками 2018 року.
Регламент заходу: 9:00-9:30 — презентація публічного звіту голови Покровської райдержадміністрації; 9:30-10:00 – запитання та відповіді.
Покровьска РДА запрошує представників громадських організацій та об’єднань, ЗМІ, організацій роботодавців, профільних спілок, некомерційних організацій, експертів та інших зацікавлених осіб взяти участь у зазначеному заході.