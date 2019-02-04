ІМЕНИНИ 4 ЛЮТОГО

Іван — поширене українське чоловіче ім’я. Запозичене з єврейської мови за посередництвом грецької та церковнослов’янської. Єврейське ім’я יוֹחָנָן Yôḥanan у буквальному перекладі означає «Ягве милостивий». Давня книжна форма: Іоан(н); похідні форми: Іванко, Івасик, Івашко, Івась, Ясь, Йван.
Леонтій (грец. Λεόντιος) — чоловіче ім’я, в перекладі з грецької мови означає левиний, від гр. леон — лев.
Мануїл (грец. Μανουήλ, Manoíl) — чоловіче особове ім’я. Використовується переважно в Греції та країнах, де поширена східнохристиянськатрадиція, зокрема, в Україні. Походить від єврейського імені Імануїл / Еммануїл (івр. עִמָּנוּאֵל, Immanu’el, «Бог з нами»[1]). Згадується в Біблії як ім’я майбутнього Месії (Ісуса Христа). Завдяки християнству ім’я поширилося на теренах Римської й Візантійської імперій. Інші форми — Мануел (в португаломовних країнах), Мануель (в іспаномовних країнах), Емануель, Еммануїл, Іммануель, Іммануел, Імануїл тощо.
Тимофій або Тимотей (дав.-гр. Τιμόθεος — «той, що шанує Бога») — християнське чоловіче ім’я.
Петро (МФА: [pe.ˈtro]) — чоловіче особове ім’я. Походить від грецького імені Петрос (грец. πέτρος, Petros, «камінь, скеля»). Поширилося разом із християнством в країнах Європи та європейських колоніях в Африці, Азії, Америці та Австралії. До України потрапило у грецькій (римсько-візантійській) формі. Інші форми — Пітер (в англомовних країнах), Педро (в іспаномовних країнах), Педру (в португаломовних країнах), П’єр (у франкомовних країнах) тощо. Патроніми — Петрович, Петрівна.