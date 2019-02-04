Вважається, що позаду залишилася більша половина зими, і можна сподіватися на швидке настання весни і тепла. 4 лютого аналізували погоду і судили по ній, чи скоро можна розраховувати на закінчення морозів. Кажуть: «Тимофєєвський лютий мороз заморозив щоки і ніс», «Тимофеевская заметіль — надовго про капель».
Саме 4 лютого моляться Тимофію, відправляються в церкву. Вважається, що це один з найхолодніших днів у році. Казали, що навіть птахи 4 лютого не вилітають зі своїх укриттів. Тому, люди 4 лютого також залишалися вдома, проводили час у розмовах і розвагах. Правда, працювати в день Тимофія не заборонялося, а тому, селяни також відігрівали замерзлих тварин, лагодили вози, інструменти, домашнє начиння, розподіляли корм худобі, перебирали залишилися запаси.
У православній церкві 4 лютого шанують Святого Тимофія, відомого тим, що в юні роки він став свідком чудесного зцілення апостола Павла, осліплого від невір’я в Христа і обретшего здатність бачити, виконавши наказ Бога. Апостол Тимофій так був здивований тим, що сталося чудом, що сам побажав стати учнем Павла і прийняв мученицьку смерть в ім’я віри. За життя був єпископом. Помер після того, як був побитий камінням язичниками за те, що виступив з проповіддю на святі.
Народні прикмети на 4 лютого
- Якщо вдень світить сонце — чекай весну раніше
- Багато снігу на Тимофія — прикмета того, що буде хороший врожай зернових
- Якщо скла в будинку 4 лютого запотіли, а на вулиці — мороз, значить, можна очікувати швидкого потепління.
- На стеклах видно перпендикулярні снігові візерунки — чекай тривалих морозів. Візерунки під нахилом — буде крапель, а значить, можна розраховувати на потепління
- Снігопад на Тимофія віщує добрий урожай влітку і восени
- Сонце вийшло 4 лютого — бути ранній весні.
- Якщо почалася завірюха, то така погода, за прикметою, триватиме, як мінімум, тиждень
- Якщо на Тимофія лікувати грижу, то недуга вдасться перемогти
- Саме 4 лютого бджолярі струшували вулики, перевіряли бджіл. Якщо вони ледве чутно дзижчали, значить, не замерзли. І багато хто вважав, що по дзижчання бджіл можна визначити, коли прийде весна.
- Дівчата 4 лютого каталися з гірок. Кожна намагалася проїхати якомога більшу відстань і не впасти. Хто скотиться найдовше — той буде багатий льоном протягом усього року
- Сни, які сняться на Тимофія, вважаються віщими
- Якщо людина народилася в день Тимофія, 4 лютого, він буде суворий так само, як і мороз за вікном