ПРАВООХОРОНЦІ ВИЯВИЛИ НАРКОТИК ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ ПОСИЛКИ

В установах покарань співробітниками поліції постійно ведеться активна робота з перекриття каналів надходження заборонених предметів до засуджених. Минулої доби селидівські поліцейські попередили ще одну таку спробу, перевіряючи зміст чергової передачі.
Так, до чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від чергового Селидівської виправної колонії, який повідомив, що одному із засуджених надійшла посилка, в якій серед предметів одягу та продуктів харчування був виявлений паперовий згорток із наркотиком. Наркотична «схованка» була знайдена в підкладці куртки.
Сам адресат від пояснень відмовився, лише сказав, що колись давно був знайомий із відправницею, прізвище якої було зазначено в квитанції. Показання адресата будуть перевірені під час досудового розслідування.
Виявлену речовину вилучено та направлено на експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України.
Наразі триває досудове розслідування.
Покровський відділ
поліції Донецької області