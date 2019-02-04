ПОКРОВСЬКО-ЯСИНУВАТСЬКИЙ ОМВК ПРОВОДИТЬ НАБІР КАНДИДАТІВ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ 04.02.2019 Новини, Увага! Комментариев нет Соціальні гарантії:щомісячне грошове забезпечення від 10 000 грн.;щорічна відпустка тривалістю не менше ніж 30 діб;безкоштовне харчування за рахунок держави;щорічна грошова допомога на оздоровлення в розмірі щомісячного грошового забезпечення (від 10 000 грн.);щорічна грошова допомога щодо вирішення соціально-побутових питань;грошова допомога (підйомні) при переміщенні в іншу місцевість (військову частину) в розмірі щомісячного грошового забезпечення (від 10 000 грн.);грошова винагорода за підписання першого контракту строком на 3 роки в розмірі від 14 000 грн.;можливість отримання первинного офіцерського звання (молодший лейтенант) для осіб що вже мають вищу освіту згідно напрямку;можливість безоплатного отримання вищої освіти в ВВНЗ за рахунок держави;грошова компенсація за винаймання/піднайом жилих приміщень;безкоштовне медичне обслуговування в медичних закладах Міністерства Оборони України;повне безкоштовне забезпечення формою одягу згідно норм;отримання власного житла за рахунок держави;вибір місця проходження служби;та інші привілеї.Перелік необхідних документів:автобіографія (від руки та надрукована);характеристика з місця роботи;копії документів про народження; освіту, одруження, народження дітей;копія паспорту, ІНН;копія військового квитка, ОПК;довідка з місця реєстрації (ЖЕО);фотографії 3/4 — 8 шт., 9/12 — 2 шт.За додатковою інформацією звертайтесь за адресою: м. Покровськ, вул.. Поштова, буд. 16 Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ