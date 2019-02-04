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ПОКРОВСЬКО-ЯСИНУВАТСЬКИЙ ОМВК ПРОВОДИТЬ НАБІР КАНДИДАТІВ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ

04.02.2019 Новини, Увага! Комментариев нет

Соціальні гарантії:

  • щомісячне грошове забезпечення від 10 000 грн.;
  • щорічна відпустка тривалістю не менше ніж 30 діб;
  • безкоштовне харчування за рахунок держави;
  • щорічна грошова допомога на оздоровлення в розмірі щомісячного грошового забезпечення (від 10 000 грн.);
  • щорічна грошова допомога щодо вирішення соціально-побутових питань;
  • грошова допомога (підйомні) при переміщенні в іншу місцевість (військову частину) в розмірі щомісячного грошового забезпечення (від 10 000 грн.);
  • грошова винагорода за підписання першого контракту строком на 3 роки в розмірі від 14 000 грн.;
  • можливість отримання первинного офіцерського звання (молодший лейтенант) для осіб що вже мають вищу освіту згідно напрямку;
  • можливість безоплатного отримання вищої освіти в ВВНЗ за рахунок держави;
  • грошова компенсація за винаймання/піднайом жилих приміщень;
  • безкоштовне медичне обслуговування в медичних закладах Міністерства Оборони України;
  • повне безкоштовне забезпечення формою одягу згідно норм;
  • отримання власного житла за рахунок держави;
  • вибір місця проходження служби;
  • та інші привілеї.

Перелік необхідних документів:

  • автобіографія (від руки та надрукована);
  • характеристика з місця роботи;
  • копії документів про народження; освіту, одруження, народження дітей;
  • копія паспорту, ІНН;
  • копія військового квитка, ОПК;
  • довідка з місця реєстрації (ЖЕО);
  • фотографії 3/4 — 8 шт., 9/12 — 2 шт.

За додатковою інформацією звертайтесь за адресою: м. Покровськ, вул.. Поштова, буд. 16

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