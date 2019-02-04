ПЕРШІ 1,5 МІЛЬЯРДА У 2019 РОЦІ ОТРИМАВ ЗВЕДЕНИЙ БЮДЖЕТ КРАЇНИ ВІД БІЗНЕСУ ДОНЕЧЧИНИ

За перший місяць 2019 року платники податків Донецької області до зведеного бюджету країни перерахували 1 мільярд 537 мільйонів гривень, що на 24%, або на майже 300 мільйонів гривень більше, ніж у січні минулого року.
Основну частку, а саме 55% від загального збору зведеного бюджету, займають надходження до місцевих бюджетів Донеччини. Зокрема, кошти, які будуть спрямовані на вирішення проблем та розвиток регіону, склали 838 млн гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшились на 153,5 млн гривень.
Зокрема, до Державного бюджету України з початку 2019 року бізнес Донеччини спрямував майже 700 млн грн, що на 143 млн грн більше, ніж торік.
Безперечними лідерами в наповненні бюджетів серед платників податків Донецької області залишаються підприємства м. Маріуполя. Ними за січень 2019 року до зведеного бюджету країни спрямовано понад 462 млн гривень.
У Головному управлінні ДФС у Донецькій області звертають увагу платників на необхідність своєчасного та в повному обсязі виконання своїх зобов’язань по сплаті податків і зборів, адже ці кошти, в першу чергу, йдуть на реалізацію соціально важливих проектів та економічний розвиток країни.