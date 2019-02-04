ГОРОСКОП НА 4 ЛЮТОГО

Овен
День символізує спокій, вичікування, обережність. Успіх можливий, але він буде результатом дуже наполегливої і рутинної праці.
Телець
Цей день може скластися для вашої професійної діяльності найсприятливішим чином. Але перед тим як приступити до активних дій, спочатку виробіть чіткий план.
Близнюки
Близнюкам в цей день потрібно відкрити найпотаємніші куточки своєї душі, щоб з посмішкою дивитися на все, що відбувається. Фізична праця краще виключити, щоб не підірвати здоров’я.
Рак
У службовців початок місяця може бути зазначено конфліктами з керівництвом, переглядом загальних цілей бізнесу, реконструкцією виробничої бази.
Лев
У вас є хороші шанси помітно просунутися вперед у своїх справах і перегнати конкурентів. Але не відкладайте нічого до кращих часів.
Діва
Діві може надати серйозну підтримку якийсь покровитель. Ви будете щиро вдячні за допомогу, але на більш близьке спілкування з цією людиною не підете.
Терези
Доля може вибудувати перед вами паркан з дрібних перешкод, але ви здатні перестрибнути через нього. Якщо ви постараєтеся в першій половині дня вирішити вже знайомі задачки, то у вас залишиться більше часу на відпочинок.
Скорпіон
У вас є шанс цей день провести досить вдало, але за умови, що зустрічей з начальством ви будете уникати.
Стрілець
Зірки радять Стрільцеві проявити максимум допитливості, якщо питання стосується професійних справ. Можлива жорстка конкуренція та відкрита неприязнь з боку деяких колег.
Козеріг
У фінансовому плані ви значно збагатитеся і станете шукати місце збуту своїх грошових коштів.
Водолій
Для вас настав сприятливий період у плані партнерських відносин. Зустрічі, контакти, переговори будуть вигідними для вас і вашої справи.
Риби
Якщо Риби сьогодні зловлять потрібну хвилю в спілкуванні з друзями та колегами, то вже до вечора доб’ються всього, про що мріяли.