ВІДБУЛАСЯ ЧЕРГОВА ЗМІНА КЕРІВНИКА КП «ПОКРОВСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА»

30 січня звільнився директор КП «Покровськтепломережа» Андрій Гончаров, його обов’язки наразі виконує головний інженер підприємства Олександр Дудник.
За словами Андрія Гончарова, в кінці 2018 року в нього закінчився контракт з Покровською міською радою і він написав заяву про звільнення.
Нагадаємо, у квітні минулого року з посади керівника КП «Покровськтепломережа» звільнився Вадим Колпаков. Після чого його обов’язки виконував головний інженер Олександр Васильєв, 23 червня він звільнився у зв’язку з виходом на пенсію.
А вже у липні Андрій Гончаров був призначений на посаду директора, а Олександр Дудник – головного інженера КП «Покровськтепломережа».