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ВІДБУЛАСЯ ЧЕРГОВА ЗМІНА КЕРІВНИКА КП «ПОКРОВСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА»

04.02.2019 Новини, Увага! Комментариев нет

30 січня звільнився директор КП «Покровськтепломережа» Андрій Гончаров, його обов’язки наразі виконує головний інженер підприємства  Олександр Дудник.

За словами Андрія Гончарова, в кінці 2018 року в нього закінчився контракт з Покровською міською радою і він написав заяву про звільнення.

Нагадаємо, у квітні минулого року з посади керівника КП «Покровськтепломережа» звільнився Вадим Колпаков. Після чого його обов’язки виконував головний інженер Олександр Васильєв,  23 червня він звільнився у зв’язку з виходом на пенсію.

А вже у липні Андрій Гончаров був призначений на посаду директора, а Олександр Дудник – головного інженера КП «Покровськтепломережа».

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