ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 4 ЛЮТОГО 04.02.2019 Варто знати Комментариев нет 1708 — кантата № 71 («Виборна кантата») стала першим надрукованим твором Йогана Себастіана Баха.1789 — у Філадельфії на засіданні виборщиків, які представляли 10 з 11-и штатів, що ратифікували конституцію США, одноголосно, 69-а голосами, було обрано першого президента Сполучених Штатів Америки — ним став Джордж Вашингтон.1793 — другий поділ Польщі, внаслідок якого Волинь і Поділля приєднано до Російської імперії.1906 — департамент поліції Нью-Йорку постановив використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців.1943 — у Цюриху (Швейцарія) відбулася прем’єра «Доброї людини з Сезуана» Бертольда Брехта.1944 — в Парижі відбулася прем’єра «Антігони» Жана Ануя.1945 — у Лівадії (Крим) відкрилася Ялтинська конференція — дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР з метою вирішення питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу.1971 — оголошено про банкрутство британської компанії «Роллс-Ройс».1974 — після двох років дресирування шимпанзе Нім Чимскі в США написав перше слово.1998 — в обличчя Біла Гейтса в Брюсселі поцілили тортом.2004 — почала роботу соціальна мережа Facebook. Її заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг.2005 — Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем’єр-міністра України. Tweet Pin It Tags:4 лютого, 4 февраля, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ