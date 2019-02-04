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БІЛЬШЕ 38 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ВТРАТИЛИ ЗА ВИХІДНІ ТРОЄ МЕШКАНЦІВ ПОКРОВСЬКОЇ ОПЕРЗОНИ

04.02.2019 Новини Комментариев нет

Шахраї заволоділи телефонною сім-карткою потерпілого і змогли зняти з його банківського рахунку 31 тисячу гривень, того ж дня мешканка Добропільського району втратила свої заощадження після спілкування із «спеціалістом» банку. А пенсіонерка з Родинського думала, що рятує сина від тюрми, коли віддавала псевдо слідчому майже 6 тисяч гривень. Правоохоронці встановлюють осіб зловмисників, які незаконно заволоділи чужими грошима.

До чергової частини Покровського відділу поліції звернувся 60-річний місцевий мешканець із заявою про те, що хтось зняв з його рахунку велику суму грошей, а саме 31 тисячу гривень. Так, після відновлення раптово заблокованої телефонної сім-карти, покровчанин одразу перевірив свій банківський рахунок і виявив, що з нього зникли всі заощадження. Чоловік зв’язався із банком, де йому підтвердили, що 14 січня 2019 року з рахунку дійсно були зняті гроші. В поліції потерпілий зазначив, що сталося це саме тоді, коли його сім-карта не працювала.

А у мешканки с. Первомайське Добропільського району з рахунку зникла 1 тисяча 400 гривень одразу після того, як вона поспілкувалась із «співробітником» банку і назвала йому свої особисті дані. «Спочатку мені прийшло смс-повідомлення, де говорилось, що мою банківську карту заблоковано. В тому ж смс був номер телефону спеціаліста банка, якому при подальшій розмові я назвала цифри, зображені на моїй пластиковій картці. Минуло кілька хвилин після нашої розмови і я отримала смс про зняття грошей, хоч сама я цього не робила»,- розповіла в поліції потерпіла.

Минулої неділі до покровських правоохоронців звернулась 78-річна мешканка м. Родинське, яка поскаржилась на те, що її ошукав невідомий чоловік. Було встановлено, що жінці подзвонив незнайомець, представився співробітником поліції і сказав, що її син став винуватцем і тепер перебуває в поліції. Аби «справа не пішла далі» і родич не сів у тюрму, «слідчий» за певну винагороду запропонував свою «допомогу». Пенсіонерка погодилась і вже через кілька хвилин до її будинку приїхав незнайомець, якому жінка віддала 100 доларів США і 3 тисячі гривень. Минуло кілька годин як пішов невідомий і лише тоді потерпіла наважилась самостійно подзвонити своєму сину, який із подивом почув про свої справи в поліції та порадив матері негайно звернутись до поліції.

За всіма фактами правоохоронцями відкриті кримінальні провадження за ст.190 «Шахрайство» та ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.

Покровський відділ поліції

Донецької області

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