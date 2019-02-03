ІМЕНИНИ 3 ЛЮТОГО

Віктор — чоловіче ім’я латинського походження, яке набуло широкого поширення в епоху зародження християнства. Походження імені Віктор пов’язане з латинським словом, яке перекладається як «перемога», «переможець».
Євген — чоловіче ім’я грецького походження. Походження імені Євген пов’язують з грецьким ім’ям Эугениос. Це ім’я має два кореня – «еу» (хороший) і «генес» (рід). Ім’я Євген означає «благородний», «знатний».
Максим — чоловіче ім’я латинського походження. Походження імені Максим пов’язано з римським родовим або особистим прізвиськом Максимус.Ім’я Максим означає «найбільший», «превеликий».
Тимофій — чоловіче ім’я, має грецьке походження. Походження імені Тимофій пов’язано з грецьким словом «тимофеос», яке перекладається як «почитає Бога».