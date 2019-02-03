ЦВК ЗАВЕРШУЄ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ВІД ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ПОСАДУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Сьогодні останній день, коли Центральна виборча комісія (ЦВК) приймає документи від претендентів на посаду Президента України для реєстрації кандидатом на вибори.
Процедура прийому документів потенційних кандидатів на посаду голови держави триватиме до 24 години 3 лютого. Втім реєстрація кандидатів на пост глави держави триватиме до 8 лютого 2019 року.
Наразі ЦВК зареєструвала 28 кандидатів на посаду глави держави: Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика, Андрія Садового, Віталія Купрія, Євгенія Мураєва, Анатолія Гриценка, Геннадія Балашова, Ольгу Богомолець, Олександра Шевченка, Романа Насірова, Юрія Бойка, Олега Ляшка, Аркадія Корнацького, Олександра Вілкула, Юлію Тимошенко, Дмитра Добродомова, Олександра Мороза, Іллю Киву, Руслана Кошулинського, Олександра Данилюка, Сергія Таруту, Володимира Зеленського, Ігоря Смешка, Інну Богословську, Юрія Дерев’янка і Миколу Габера.