3 лютого — день пам’яті преподобного Максима Грека. Це відомий православний публіцист, літератор і перекладач. Цього ж дня відзначають день ангела володарі імені Максим. Зазвичай на Максима господині випікали пироги з начинками з м’яса, яйця, грибів, риби. Пирогами пригощали членів сім’ї, жебраків і просто добрих людей. Було прийнято миритися з тими, з ким сталася сварка. Також намагалися 3 лютого сходити до церкви і помолитися про мир і допомоги в складній ситуації.
Якщо в цей день помолитися Максиму Греку за дорогої людини, то все в його житті буде добре. Молитва Максиму Греку захистить від біди і дарує надію на майбутнє. Часто цьому святому молилися дівчата на виданні без приданого, сироти, знедолені люди. Були й прикмети, які намагалися відстежувати.
Говорили, що 3 лютого при наявності нерозв’язною проблеми можна піти в ліс, відшукати там березу і притулитися до неї, розповісти про все, що тривожить. Вважається, що по дорозі назад вірне рішення обов’язково знайдеться.
Народні прикмети на 3 лютого
- Якщо на Максима через хмари видно Місяць — це до хорошого врожаю пшениці
- Ясне небо на Максима — прикмета того, що порожні комори будуть.
- Ясна погода 3 лютого — чекай затяжних морозів
- Якщо подружжя візьмуться за руки і струсити сніг з дерева, яке росте в їхньому дворі, то це обіцяє їм процвітання і щастя
- Якщо Місяць 3 лютого прихована за хмарами, швидко пливуть по небу — чекай доброго врожаю
- Якщо на Максима запланована зустріч не відбулася, значить, це до добра — кажуть, що Бог від чогось лихого відвів
- 3 лютого народжуються прекрасні сім’янини і господині
- У ніч на Максима можна прив’язати батіг і рукавиці до коня — щоб домовик на неї не сідав. У цей день ходили на конюшню і перевіряли річну упряжку — вважалося, що лагодити її потрібно саме 3 лютого.
- На Максима, 3 лютого, якщо створиш добру справу, то добро обов’язково повернеться