ЖЕРТВЫ КОНФЛИКТА НА ДОНБАССЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЮ – ООН

Гражданские жертвы конфликта на Донбассе имеют право на компенсацию за разрушенное или поврежденное имущество. Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине на своей странице в Facebook.
В организации рассказали историю жительницы прифронтовой Жованки (пгт. Зайцево, Бахмутский р-н, Донецкая обл.). Так, дом Веры Григорьевны обстреляли два года назад. Они с сыном прятались в погребе и уцелели. Летняя кухня 5 на 2 метра, маленькая кровать и одежда – все, что уцелело после обстрела в марте 2017 года. «Мои родители построили этот дом в 1959 году. Когда я была молодой, то носила камни для строительства. Тут – мое здоровье, моя душа, я не хочу покидать это место», – поделилась Вера Григорьевна.
«Все повреждения имущества должны быть задокументированы, чтобы жертвы могли получить компенсацию или реституцию (альтернативное жилье). Мы призываем Министерство обороны Украины содействовать документированию повреждений и разрушений гражданского имущества, произошедших в результате боевых действий», – призвали в Мониторинговой миссии ООН.
По данным Мониторинговой миссии ООН в Украине, в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях были разрушены или повреждены более 40 тыс. объектов частной собственности.
Юристы рассказали, что в Украине нет закона о компенсации за разрушенное на Донбассе жилье, но есть правовые механизмы, которыми могут воспользоваться пострадавшие.
Как заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука, в Украине есть возможность выплачивать компенсацию за разрушенное в результате боевых действий на Донбассе жилье.