ЕПИФАНИЙ ОФИЦИАЛЬНО СТАЛ ПРЕДСТОЯТЕЛЕМ ПЦУ

3 февраля митрополита Киевского и всея Украины Епифания интронизировали в Соборе Святой Софиии. Об этом сообщает РБК-Украина.
На интронизации присутствовал президент Петр Порошенко и представители делегации Вселенского патриархата.
Напомним, сегодня в 9 часов утра в Софии Киевской началась интронизация нового предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Киевского и всея Украины Епифания.
Объединительный собор был проведен 15 декабря в Киеве, он длился несколько часов. По результатам тайного голосования предстоятелем Православной церкви Украины был избран Епифаний. 6 января 2019 года в храме Святого Георгия на Фанаре Епифаний вместе с Варфоломеем провели совместное богослужение, после которого Епифаний получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея посох и томос, который провозглашает автокефалию.
Отметим, 31 января 2019 года, вступил в силу закон, который регулирует смену подчиненности религиозных общин, в частности, переход в Православную церковь Украины .