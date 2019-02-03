ГОРОСКОП НА 3 ЛЮТОГО

ОВЕН
Сприятливий день для нових починань, в тому числі сміливих і значних.
ТЕЛЕЦЬ
Можна не тільки будувати плани на майбутнє, але і розпочинати їх здійснення.
БЛИЗНЮКИ
Відвідайте світський захід – він дозволить зав’язати нові знайомств.
РАКИ
Не поспішайте приймати рішення, краще спокійно зважайте всі за і проти.
ЛЕВ
Можливі легкі нездужання, можуть нагадати про себе хронічні захворювання.
ДІВА
Приділіть час собі. Просто побайдикуйте чи порадуйте себе покупкою.
ТЕРЕЗИ
Можливі дрібні непорозуміння, але усі труднощі ви владнаєте швидко.
СКОРПІОН
Буде можливість чудово провести час в гарній компанії, від душі повеселитися.
СТРІЛЕЦЬ
Бережіть себе: перевантаження можуть стати причиною нездужання.
КОЗЕРІГ
Високий життєвий потенціал. Ви повні енергії і не відчуваєте втоми.
ВОДОЛІЙ
День підходить для активного відпочинку, занять спортом або танцями.
РИБИ
Сприятливий день для початку спільних комерційних проектів, сімейного бізнесу.