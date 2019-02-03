ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 3 ЛЮТОГО 03.02.2019 Варто знати Комментариев нет 1509 — в ході португальсько-мамлюкської морської війни відбулась Битва при Діу, яка призвела до утворення Португальської Індії1518 — Бона Сфорца виїхала з Барі до Кракова1534 — в Лондоні за наказом короля Генріха VIII страчено ірландського бунтаря Томаса Фіцжеральда1549 — I бірмансько-сіамська війна: королева Сіаму Suriyothai загинула в битві1637 — тюльпаноманія в Нідерландах. Кількість продавців тюльпанів перевищила кількість покупців, через що розпочалась біржова паніка і всього за одну ніч тисячі голландців були розорені1690 — в англійській колонії Массачусетс вперше в Америці увійшли в обіг паперові гроші. Їх використовували для оплати солдат-найманців у війні з Квебеком1781 — в ході війни за незалежність США британські війська силами армії і флоту на чолі з генералом Джоном Воганом і адміралом Джорджем Родні захопили голландську колонію острів Сінт-Естатіус1783 — іспанський король Карл ІІІ визнав незалежність США1815 — у Швейцарії засновано першу у світі фабрику з виробництва твердого сиру1851 — французький фізик Жан Фуко представив Паризькій академії наук письмове повідомлення, у котрому детально описав експеримент з вільним маятником, установивши тим самим закон відхилення площини його коливання через обертання Землі навколо осі1848 — прокламація британського уряду щодо протекторату над територією річки Оранжевої, Південна Африка1858 — пущено перший трамвай в Гавані, Куба1863 — у місцевій газеті містечка Вірджинія (штат Невада) опубліковано гумористичне оповідання 27-літнього журналіста Семюеля Ленгхорна Клеменса, підписане псевдонімом Марк Твен1867 — Муцухіто став імператором Японії (імператор Мейдзі)1894 — у США спустили на воду перший вітрильник зі сталевим корпусом1917 — США розірвали дипломатичні відносини з Німеччиною. Причиною демаршу стало потоплення американського пароплаву Housatonic біля берегів Сицилії1920 — в ході українсько-радянської війни війська РСЧА захопили Миколаїв і Херсон1921 — у Тарнові (Польща) почала роботу «Рада республіки» — тимчасовий український уряд у вигнанні — члени НСДАП провели перший масовий мітинг у Мюнхені1926 — у Чехословаччині чеська мова стала офіційною мовою країни1929 — завершився Перший конгрес Українських націоналістів (28 січня — 3 лютого) у Відні, де створено Організацію українських націоналістів, головою проводу якої було обрано Євгена Коновальця1930 — в Індії вперше членом місцевої ради став представник касти недоторканних1932 — відділ нацменшин Сибірського крайвиконкому ухвалив рішення про переведення на українську мову низового апарату Павлоградського, Полтавського, Славгородського, Ординського, Ключевського, Карасуського, Знаменського і Черлацького районів1940 — у ході битви за Британію над Англією збито перший німецький бомбардувальник1945 — у ході Другої світової війни завершилась Вісло-Одерська операція, метою якої було захоплення радянською армією території Польщі та підготовка до нанесення вирішального удару по Берліну1950 — в Лондоні за звинуваченнями у передачі таємної державної інформації агентам КДБ арештовано провідного ядерного фізика Клауса Фукса. Докази провини Фукса були знайдені ФБР, яке передало ці матеріали своїм англійським колегам1953 — вийшла друком книга французького океанографа Жака-Іва Кусто «Світ мовчання» — найзнаменитіша робота науковця, в якій він описав унікальні результати трирічного вивчення підводного світу1954 — мешканці Сіднея зустрічали в порту британську королеву Єлизавету II. Британський монарх вперше ступив на австралійську землю1961 — Боб Ділан записав у Нью-Йорку перші пісні у власному виконанні1962 — уряд США запровадив ембарго на торгівлю з Кубою1966 — радянська непілотована космічна станція «Луна-9», що стартувала з поверхні Землі 31 січня, здійснила посадку на поверхню Місяця. Станція першою передала на Землю панорамні фото місячної поверхні1968 — Пол Маккартні без участі решти «бітлів» записав пісню «Lady Madonna»1969 — в Каїрі на Палестинському національному конгресі новим лідером Організації визволення Палестиниобрано Ясіра Арафата — засновника і голову терористичної організації ФАТХ1972 — початок XI зимових Олімпійських ігор у японському Саппоро1977 — полковник Менгісту Хайле Маріам став одноосібним правителем Ефіопії після вбивства восьми членів правлячої Військової ради1981 — Гро Харлем Брундтланд стала першою в світі жінкою — прем’єр-міністром, очоливши уряд Норвегії1984 — у Лонг-Біч (Каліфорнія) народилася перша дитина, зачата методом in vivo (штучне запліднення жінки-донора з наступною імплантацією в організм матері)1989 — в результаті збройного перевороту в Парагваї усунуто від влади генерала Альфредо Стреснера, який був президентом цієї країни 35 років1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Туреччиною1994 — президент США Білл Клінтон скасував економічне ембарго щодо комуністичного В’єтнаму, яке діяло 19 років1995 — перші військові навчання НАТО на території колишньої НДР1998 — на італійському гірськолижному курорті Кавалезе загинули 20 осіб, коли трос підйомника перерізав літак НАТО, що заходив на посадку2003 — Міністерство освіти і науки України затвердило положення про нагрудний знак «Відмінник освіти України»2005 — найдорожча у світі газета вийшла друком в Китаї. Спеціальний випуск «Economic Daily» в місті Шеньчжень був надрукований на золотому папері (вартість одного екземпляра газети становила 8000 доларів США)2008 — Борис Тадич повторно обраний президентом Сербії2009 — Міжнародний суд у Гаазі виніс вердикт щодо статусу українського острова Зміїний та шельфу в Північно-Західному Чорномор’ї. Зміїний визнано саме островом, як на тому наполягала Україна (а не скелею, як доводили румуни)2010 — скульптура роботи швейцарського майстра Альберто Джакометті «Людина, що крокує» («L’homme qui marche») була продана на аукціоні Sotheby’s за рекордну суму в 65 мільйонів фунтів (104,3 мільйона доларів)2011 — організація «Репортери без кордонів» заявила, що у рейтингу свободи слова «Репортерів без кордонів» Україна за рік президентства Януковича знизилась на 42 позиції та займає 131-е місце — після Іраку — на кордоні Камбоджі і Таїланду поновилося військові зіткнення за територію довкола храму 11 століття Преах-Віхеар, який перебуває під охороною ООН. Храм був пошкоджений артилерійським вогнем, із зони конфлікту евакуйовані десятки тисяч мешканців2012 — національний перевізник Угорщини «Malev», авіакомпанія з 66-річною історією, припинила польоти через фінансові проблеми і відмову фінансування з боку уряду2014 — в ході Революції гідності в Києві ветерани-афганці та «Правий сектор» провели власні переговори з МВС та СБУ про звільнення заарештованих на підставі ухваленого закону про амністію. Апеляційний суд відпустив іще 8 затриманих на Грушевського. Комендант Євромайдану підтвердив, що майданівці готові звільнити частину вулиці Грушевського, зокрема якщо їхніх побратимів силовики випустять з-під арешту. Вночі у столиці спалахнули 4 автівки2015 — італійський юрист і політик Серджо Матарелла обраний президентом Італії Tweet Pin It Tags:3 лютого, 3 февраля, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ