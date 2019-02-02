ІМЕНИНИ 2 ЛЮТОГО

Юхим — чоловіче ім’я, народна форма канонічного імені Євфимій (грец. Εὐθύμιος від εὔθυμος — «благочестивий», «священний», «доброзичливий», «прихильний»)
Євтихій (грец. Εὐτυχής, Εὐτύχιος, букв. «щасливий», «великодушний», «веселий») — чоловіче імя грецького походження.
Інна — жіноче ім’я, в перекладі з латинської мови означає «бурхлива». У старовинних джерелах «бурхливий потік», без зазначення походження. Спершу це ім’я було чоловічим, але зараз використовується тільки як жіноче.
Захарій — християнське чоловіче ім’я. Канонічна форма — Заха́рія. Походить через грец. Ζαχαριας від івр. זְכַרְיָה, «Зехарія» — «Ягве згадав» (тобто «Божа пам’ять», «той, хто пам’ятає Бога»).
Лаврентій — християнське чоловіче ім’я. В українській мові походить через старослов’янське (стцерк.-слов. Лаѵре́нтїй) і грецьке посередництво від лат. Laurentius, утвореного від Laurens, род. відм. Laurentis («житель міста Лаврента», «лаврентієць»)
Петро (МФА: [pe.ˈtro]) — чоловіче особове ім’я. Походить від грецького імені Петрос (грец. πέτρος, Petros, «камінь, скеля»). Поширилося разом із християнством в країнах Європи та європейських колоніях в Африці, Азії, Америці та Австралії.
Мирослав — українське і загальнослов’янське чоловіче ім’я, що походить від давніх слов’янських слів «мир» — мир, мирний і «слав» — слава.