У ПОКРОВСЬКУ ПОЧАВ ДІЯТИ ПРОЕКТ «БЕЗПЕЧНЕ ТАКСІ»

Покровські перевізники охоче підтримали ініціативу місцевої поліції і дали свій дозвіл обстежити водіїв транспортних засобів на стан наркотичного чи іншого сп’яніння.
Головною метою програми «Безпечне таксі» — є збереження здоров’я та життя пасажирів, які користуються послугами таксі. В багатьох містах Донецької області цей проект вже започатковано і сьогодні до них приєднався Покровськ.
Водії-таксисти зібралися в покровському наркодиспансері і пройшли медичне обстеження на вміст алкоголю в їхньому організмі. «Тести виявились негативними і показали нульовий результат, що свідчить про те, що в організмі всіх перевірених водіїв алкоголю не виявлено»,- зазначили працівники медзакладу. А це означає, що пасажири даної служби таксі можуть почуватися в безпеці під час поїздки.
Самі ж таксисти погодилися із тим, що даний проект є дуже корисним і допоможе покращити ситуацію на дорогах нашого міста.
-Щодня вибірково декілька водіїв таксі будуть проходити тест на вміст алкоголю та наркотиків в організмі. Перевірка для них буде неочікуваною і від її результатів залежатиме вийде даний автомобіль на маршрут чи ні, — сказав т.в.о. начальника СРПП № 4 Покровського відділу поліції Антон Остапєнков.
Покровський відділ поліції
Донецької області