Відзначають день Зимового Ефимия (заметільний). Вважається, що саме в цей час встановлюється найхолодніша погода. Святий Ефімії дуже шанується в православ’ї. Саме в цей день передбачають погоду не тільки на лютий, але й на масляний тиждень — сподівалися, що ці дні будуть не дуже холодними і сонячними, щоб можна було грати і гуляти на вулиці, розважатися і ходити на ярмарки. Цікаво, що саме на Ефимия традиційно влаштовували весілля. А пояснювалося це тим, що після Ефимия йшла Масляний тиждень, після чого наступав Великий Піст. Якщо молоді люди не наважувалися зіграти весілля до Ефимия, 2 лютого, їм доводилося чекати до самої Пасхи. І то, навіть в цьому випадку влаштувати торжество було проблематично, адже починалася посівна, весняна і літня жнива, збір врожаю — було зовсім не до святкувань.
Народні прикмети на 2 лютого
- Якщо опівдні сонячно, значить, весна буде ранньою
- Вітряна погода опівдні 2 лютого — літо буде дощовим
- Якщо вранці на небі з’явилося багато хмар, а сонце на заході набуло багряний відтінок — чекай сильних хуртовин.
- Паморозь 2 лютого віщує нічні заморозки
- Якщо на Зимового Ефимия опівдні сонячно і тепло, значить, можна очікувати ранньої весни.
- Навіть похмурий, але все-таки теплий день 2 лютого віщує хуртовини протягом усього лютого місяця і аж до середини березня
- Заметіль 1 і 2 лютого — прикмета того, що помсти буде все зиму
- Кажуть, що люди, що народилися на Ефимия, живуть недовго. Але продовжити життя немовляти можна, якщо його пуповину покласти в дупло і вимовити «Птах тут гніздечко сов’єт — і раб Божий (ім’я) сто років проживе»
- Якщо на Ефимия втратити рукавицю або рукавичку — прикмета до того, що доведеться жити в злиднях
- Господиня на кухні руку порізала — хтось із родичів захворіє
- В день 2 лютого не можна піднімати із землі дрібні гроші — це до бідності
- Не можна 2 лютого співати після заходу сонця — на наступний день будеш плакати
- Всі сни, які сняться на Ефимия, потрібно тлумачити навпаки. Вони вважаються віщими.
- Сильна буря на Ефимия — нечиста сила проказничает. Говорили, що чорти влаштовують танці на честь того, що занапастили людські душі.
- Не можна 2 лютого перебирати крупу — посваришся з членами сім’ї