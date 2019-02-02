НА ЗАЛІЗНИЧНІЙ СТАНЦІЇ ПОКРОВСЬК ЗАТРИМАНИЙ КРАДІЙ ВУГІЛЛЯ

22-річний чоловік набрав вугілля в мішки та намагався винести. Саме в цей момент його і затримали співробітники Покровського відділу поліції. Відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження.
Під час профілактичного відпрацювання території залізничної станції Покровськ співробітники поліції, разом з працівниками воєнізованої охорони, виявили стороннього молодого чоловіка.
Під час перевірки було встановлено, що молодик прибув до залізниці аби викрасти вугілля та встиг наповнити ним 19 мішків. Вага викраденого вугілля склала близько 500 кілограмів.
Правопорушник пояснив, що планував використати викрадене вугілля для опалення домівки.
Викрадене вугілля вилучене у якості речових доказів, а відносно крадія відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Таким чином чоловік може відправитися у в’язницю на строк до 3 років.
Покровський відділ поліції
Донецької області