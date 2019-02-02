КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ СУД ПРИЙНЯВ РІШЕННЯ ЩОДО ІГОРЯ ПАДАЛКО

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області розглянуто клопотання слідчого СВ Покровського ВПГУ НП в Донецькій області, погоджене з прокурором Красноармійської міської прокуратури, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 153 КК України, яке карається позбавленням волі на строк від 5 до 7 років.
За результатами розгляду суд прийшов до висновку, що до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
Рішення вступає в силу негайно. Протягом 5 днів воно може бути оскаржене в апеляційному порядку.