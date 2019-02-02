В УКРАИНЕ УТВЕРДИЛИ СРОКИ ПРИЗЫВА-2019

Президент Украины Петр Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2019 году. Соответствующий указ №22/2019 обнародован на сайте Администрации Президента.
В документе указано, что военных-срочников, которые имеют степень высшего образования «специалист» или «магистр» и выслуживших установленные сроки срочной военной службы, уволят в апреле — мае 2019 года и в октябре — декабре 2019 года.
Других военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, уволят в запас в феврале, апреле — мае 2019 и в октябре — ноябре 2019 года. Призыв-2019 на срочную военную службу состоится в апреле — июне и октябре — декабре.
Призывать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу, в апреле — июне 2019 года и в октябре — декабре 2019 года.