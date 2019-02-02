ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 2 ЛЮТОГО 02.02.2019 Цікаво знати Комментариев нет 1274 — у Флоренції сталася перша зустріч Данте й Беатріче, чий образ протягом всього життя надихав творця «Божественної комедії».1536 — на західному березі річки Ла-Плата, на південь від річки Парана, іспанський конкістадор Педро Мендоза заснував місто Буенос-Айрес, нинішню столицю Аргентини.1556 — у Центральному Китаї (провінції Шаньсі, Шеньсі і Хенань) стався наймасштабніший з усіх зареєстрованих на планеті землетрусів — загинуло близько 820 тисяч людей.1653 — селище Новий Амстердам набуло статусу міста. Сьогодні воно відоме як Нью-Йорк.1823 — у Венеції відбулася прем’єра опери Россіні «Семираміда»1841 — перша згадка про «День Бабака».1852 — у Лондоні на Фліт-стрит відкрився перший громадський туалет.1852 — у Парижі відбулася прем’єра «Дами з камеліями» Александра Дюма (сина).1863 — Семюел Клеменс вперше підписався як Марк Твен.1870 — агентство Reuters, підписавши угоди з двома іншими агентствами, вперше в історії створила всесвітню інформаційну мережу.1892 — у Намеокі (Іллінойс, США) відбулася найдовша в історії зустріч з боксу (між Гаррі Шарпом і Френком Кросбі).1912 — Фредерік Лоу стрибнув з парашутом зі статуї Свободи.1920 — на Бродвеї відбулася прем’єра п’єси Юджина О’Ніла «За обрієм» (Пулітцерівська премія з драматургії).1922 — у Парижі у день 40-річчя автора накладом 1000 примірників опубліковано роман Джеймса Джойса «Улісс».1935 — вперше у судовій практиці використано детектор брехні (Портедж, Вісконсин).1940 — відбувся дебют американського естрадного співака Френка Сінатри.1944 — радянські війська захопили міста Луцьк і Рівне1945 — диверсійно-розвідувальна група УПА висадила в повітря блокпост залізничної станції «Тисменищани» та каркас дерев’яного мосту на ділянці Калуш — Рожнятів, Станіславської області. Пошкоджено лінію зв’язку1948 — почав виступи перший в Ізраїлі ансамбль гебрейської пісні «Чизбатрон».1970 — у Мюнхені уперше в історії відбулася операція з трансплантації нерва.1986 — в Індії відбулася зустріч Папи Римського з далай-ламою.1999 — на передньому фасаді універмагу «Україна» в Києві вивісили найбільшу у світі (на той час) зовнішню рекламу — панно шампуню «Орґанікс» (126,5×17 м). Tweet Pin It Tags:2 лютого, 2 февраля, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ