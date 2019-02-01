ІМЕНИНИ 1 ЛЮТОГО

Арсеній — чоловіче ім’я грецького походження. Згідно з дослідженнями, походження імені Арсеній пов’язано з грецьким ім’ям Арсениос, що означає «зрілий», «чоловічий», «чоловік».
Григорій — значення імені – «не спить», «бадьорий», «безсонний». Походження імені грецьке, від слова «григорео», що трактується як «пильнувати, пильнувати». Ім’я Григорій асоціюється з ідеальним християнином.
Макар — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Макар пов’язують з давньогрецькою міфологією: «Макаріос» – один з епітетів Зевса.
Петро — чоловіче ім’я має давньогрецькі корені. Походження імені Петро пов’язано з давньогрецьким словом, яке перекладається як «скеля» або «камінь».
Федір — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Федір пов’язано з грецькими словами, які переводяться як «божество, Бог» і «подарунок, дар». Звідси і значення імені – «Божий дар», «дарований Богом».