У 2019 РОЦІ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИТРАТЯТЬ ПОНАД 948 МЛН ГРН

31 січня в Донецькій облдержадміністрації відбулось засідання колегії, на якому розглянули Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки. Доповідачем виступила заступник директора департаменту — начальник управління розвитку реального сектору економіки департаменту економіки облдержадміністрації Дар’я Жукова.
Вона зазначила, що протягом 2018 року в регіоні спостерігається стабілізація та позитивна динаміка основних показників соціально-економічного розвитку.
«Область посіла провідні позиції за обсягом промислового виробництва, рівнем оплати праці, обсягом зовнішньої торгівлі, динамікою інвестиційної та будівельної діяльності, зростанням місцевих бюджетів. Усього на реалізацію Програми економічного і соціального розвитку Донецької області у минулому році спрямовано майже 10,2 млрд гривень. 73% забезпечили бюджети різних рівнів, ще 27% надійшли з інших джерел фінансування, включаючи міжнародну технічну допомогу та кошти підприємств», – підкреслила Дар’я Жукова.
За її словами, в основу були покладені такі пріоритетні напрямки, як економічне зростання, людський розвиток, підтримка спроможності місцевого самоврядування, а також питання безпеки. За цими напрямами реалізовувалися понад 800 проектів та заходів. Найбільші обсяги коштів спрямовано на розвиток дорожньо-транспортного комплексу, житлово-комунального господарства, екологічної сфери, охорони здоров’я, освіти, а також підтримку переселенців. Сталим пріоритетом Програми був розвиток інфраструктури, на який спрямовано майже 40% загального фінансування.
На 2019 рік передбачається витратити на реалізацію програми істотний фінансовий ресурс – понад 948 млн грн. До Мінрегіону вже подані переліки 43 проектів на 583 млн грн, включаючи перехідні та незавершені в минулому році проекти.