Кажуть, що 1 лютого відзначається свято Святого Макарія Весноуказателя. Саме по погоді на Макарія судять про погоду в лютому.
У православній церкві шанують святого Преподобного Макарія Великого (Макарія Єгипетського). Простий інок-відлюдник став настоятелем монастиря, являючи собою приклад християнської лагідності, благочестя і смиренності. Сьогодні, 1 лютого, його чудотворні мощі знаходяться в місті Амальфі (Італія).
Працювати на Макарія було вкрай небажано, а тому, в цей день люди ходили один до одного в гості, обговорювали останні новини, пили чай з самовара. До речі, до самовара у російської людини в старовину було особливе ставлення, оскільки вважалося, що він володів магічними властивостями. Саме на Макарія, 1 лютого, було прийнято топити самовар валянками, а потім носити їх — вважалося, що це допоможе захиститися від хвороб і особливо ефективно при лікуванні хвороб суглобів і ніг.
Народні прикмети на 1 лютого
- Якщо на Макарія мете заметіль, значить, саме такою буде погода протягом усього лютого місяця. Кажуть: «заметіль на Макарія — весну довго чекати»
- Морозний день — до спекотного літа
- Тепла погода на Макарія — прикмета того, що перша половина літа буде дощовою
- Багато зірок на небі 1 лютого — зима буде тривалою, і потепління поки що чекати не доводиться
- Завіруха 1 лютого — Масляна також буде з хуртовинами
- Безхмарна погода — до ранньої і теплій весні
- Крапель на Макарія — прикмета того, що скоро настануть весняні дні
- Якщо перший день лютого видався сонячним — весна прийде рано, а останній місяць зими буде теплим і ясним
- З дахів крапель 1 лютого — прийде рання весна
- Заметіль довго не проходить — весь місяць буде помсти до самої Масляної. Особливо точної ця прикмета вважалася, якщо помсти починає в середині дня
- Зоряне небо 1 лютого — зима буде довгою
- Якщо переступити поріг будинку зі словами «З будинку йду паном, а в будинок повернуся боярином», то можна убезпечити себе від хвороб і неприємностей на весь рік
- Щоб діти добре вчилися, цього дня моляться Іоанна Златоуста
- 1 лютого можна заговорювати зуби — вдається вилікувати різні хвороби
- Якщо все поліна при розпалюванні печі 1 лютого загоряються відразу, рік проживеш в достатку
- У ніч на 1 лютого сняться віщі сни, багато з яких збуваються вже наступного дня
- Чаювання на день Макарія допомагає позбутися болю в животі