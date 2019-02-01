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ПРИКМЕТИ НА 1 ЛЮТОГО

01.02.2019 Цікаво знати Комментариев нет

Кажуть, що 1 лютого відзначається свято Святого Макарія Весноуказателя. Саме по погоді на Макарія судять про погоду в лютому.

У православній церкві шанують святого Преподобного Макарія Великого (Макарія Єгипетського). Простий інок-відлюдник став настоятелем монастиря, являючи собою приклад християнської лагідності, благочестя і смиренності. Сьогодні, 1 лютого, його чудотворні мощі знаходяться в місті Амальфі (Італія).

Працювати на Макарія було вкрай небажано, а тому, в цей день люди ходили один до одного в гості, обговорювали останні новини, пили чай з самовара. До речі, до самовара у російської людини в старовину було особливе ставлення, оскільки вважалося, що він володів магічними властивостями. Саме на Макарія, 1 лютого, було прийнято топити самовар валянками, а потім носити їх — вважалося, що це допоможе захиститися від хвороб і особливо ефективно при лікуванні хвороб суглобів і ніг.

Народні прикмети на 1 лютого

  1. Якщо на Макарія мете заметіль, значить, саме такою буде погода протягом усього лютого місяця. Кажуть: «заметіль на Макарія — весну довго чекати»
  2. Морозний день — до спекотного літа
  3. Тепла погода на Макарія — прикмета того, що перша половина літа буде дощовою
  4. Багато зірок на небі 1 лютого — зима буде тривалою, і потепління поки що чекати не доводиться
  5. Завіруха 1 лютого — Масляна також буде з хуртовинами
  6. Безхмарна погода — до ранньої і теплій весні
  7. Крапель на Макарія — прикмета того, що скоро настануть весняні дні
  8. Якщо перший день лютого видався сонячним — весна прийде рано, а останній місяць зими буде теплим і ясним
  9. З дахів крапель 1 лютого — прийде рання весна
  10. Заметіль довго не проходить — весь місяць буде помсти до самої Масляної. Особливо точної ця прикмета вважалася, якщо помсти починає в середині дня
  11. Зоряне небо 1 лютого — зима буде довгою
  12. Якщо переступити поріг будинку зі словами «З будинку йду паном, а в будинок повернуся боярином», то можна убезпечити себе від хвороб і неприємностей на весь рік
  13. Щоб діти добре вчилися, цього дня моляться Іоанна Златоуста
  14. 1 лютого можна заговорювати зуби — вдається вилікувати різні хвороби
  15. Якщо все поліна при розпалюванні печі 1 лютого загоряються відразу, рік проживеш в достатку
  16. У ніч на 1 лютого сняться віщі сни, багато з яких збуваються вже наступного дня
  17. Чаювання на день Макарія допомагає позбутися болю в животі
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