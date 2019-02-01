ПОЛІЦІЯ МИРНОГРАДУ ВСТАНОВЛЮЄ ВОДІЯ, ЯКИЙ СКОЇВ НАЇЗД НА ПІШОХОДА ТА ЗНИК З МІСЦЯ ПОДІЇ

Минулої ночі у с. Новоекономічне легковий автомобіль скоїв наїзд на чоловіка та зник з місця ДТП. Потерпілий госпіталізований. Поліція встановлює особу водія.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло від працівників швидкої медичної допомоги близько 03.30. Медики повідомили, що ними з важкими травмами був госпіталізований 21-річний мешканець с. Новоекономічне.
Під час перевірки було встановлено, що молодий чоловік стояв на узбіччі проїжджої частини. У цей час водій автомобілю, схожого на ВАЗ 2110 світлого кольору не впорався з керування та здійснив наїзд на пішохода. Після цього керманич, не надавши допомоги потерпілому, зник з місця пригоди.
Молодий чоловік був доставлений до місцевої лікарні.
Наразі співробітниками Мирноградського відділення поліції вживаються заходи, направлені на встановлення особи та затримання водія.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.
Покровський відділ поліції Донецької області